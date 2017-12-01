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Родича Саакашвілі не пустили до України: прикордонники пояснили чому

П'ятниця, 1 грудня 2017, 16:50
Родича Саакашвілі не пустили до України: прикордонники пояснили чому

Прикордонники пояснили, чому не пустили до України дядька Міхеіла Саакашвілі, який мешкає в США.

Про це повідомив "Українській правді" речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, близько 15:00 у п'ятницю при паспортному контролі громадян, що прибули з Туреччини, був виявлений громадянин Грузії, який спочатку заявив, що їде транзитом, а потім вирішив залишитись у країні.

"Спочатку заявив, що він хоче транзитом перетнути Україну, а потім він захотів перетнути кордон України на в'їзд. У той же час посвідка на проживання в Україні в нього закінчилася в липні 2017 року", - розповів Слободян.

Речник ДПСУ зауважив, що як слід пояснити мету свого перебування в Україні і зміну рішення громадянин так і не зміг.

"Тому на підставі цієї інформації йому було відмовлено у перетині кордону на в'їзд. Зараз він очікує свого рейсу", - сказав Слободян.

Він відмовився назвати ім'я затриманого, пояснюючи, що це непублічна інформація. Але, за його словами, йдеться саме про дядька Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю екс-президент Грузії написав у Facebook, що його дядька, брата матері, вже 3 години тримають в аеропорту "Бориспіль" і не пускають до України.

За його словами, дядько живе в США, є колишнім дипломатом високого рангу, багато років очолював підрозділ ООН в Нью-Йорку, зараз у відставці і прилетів провідати племінника.

Як відомо, в США мешкає дядько Саакашвілі, в минулому радянський дипломат Темур Аласанія.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПрикордонна служба
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