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У Саакашвілі пояснили, що він робить у США

Четвер, 27 липня 2017, 18:30

Політик Міхеіл Саакашвілі перебуває у Нью-Йорку в гостях у свого дядька та двоюрідних братів.

Про це в коментарі "Українській правді" щодо мети візита Саакашвілі до США повідомила його речниця Зоі Рейнер (Zoe Reyners).

"Він (Саакашвілі – УП) – у Нью-Йорку, він відвідує дядька та кузинів, які вже 40 років живуть в США. Він вивчає законні способи повернутися в Україну", - зауважила речниця.

Інші деталі його візиту Рейнер не повідомила.

Як відомо, у Нью-Йорку мешкає дядько Саакашвілі, в минулому радянський дипломат Темур Аласанія.

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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