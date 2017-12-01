Посольство у Франції докладає усіх зусиль для звільнення Сущенка – посол

Посольство України у Франції докладає усіх зусиль для звільнення журналіста Романа Сущенка.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Зі свого боку ми готові й надалі робити все можливе для того, щоб він якнайшвидше вийшов на свободу. Дійсно, спільними зусиллями вже зроблено немало. Важливо, що доля Романа Сущенка обговорювалася на найвищому рівні – під час візиту президента України Петра Порошенка до Франції", – підкреслив Шамшур.

"Дуже важливо, що у Франції пам’ятають про Романа Сущенка. Ми зі свого боку будемо й надалі порушувати питання його звільнення на майданчиках всіх рівнів: від публічних заходів до офіційних зустрічей", – сказав дипломат.

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.