МЗС Лівану закликає арабські країни ввести санкції проти США за рішення по Єрусалиму
Міністр закордонних справ Лівану Джебран Басіль закликав арабські країни ввести економічні санкції проти США через рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перевезти туди своє посольство.
Про це повідомляє Reuters.
"Превентивні заходи повинні бути прийняті проти цього рішення: починаючи з дипломатичних заходів, потім - шляхом політичних, економічних і фінансових санкцій", - заявив Басіль на екстреному засіданні Ліги арабських держав у Каїрі.
Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, незважаючи на застереження світової спільноти, прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Всі 14 держав-членів Ради Безпеки ООН дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.
Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ані спільної заяви, ані резолюції.
Після рішення США в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях почалися акції протесту, в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.