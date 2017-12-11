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Німецькі фірми підозрюють в причетності до катастрофи аргентинської субмарини

Понеділок, 11 грудня 2017, 01:08

Дві німецькі компанії можуть виявитися причетними до загибелі підводного човна "Сан-Хуан". Їх підозрюють в поставках неякісних акумуляторів.

Про це, посилаючись на Bayerischer Rundfunk (BR), пише DW.com.

Дві німецькі компанії, Ferrostaal та EnerSys-Hawker, можуть виявитися причетними до катастрофи аргентинського підводного човна "Сан-Хуан". Як повідомляється, при капітальному ремонті підводного човна компанії нібито давали хабарі і не видали всі необхідні документи про те, які саме роботи вони виконали.

Крім іншого, як стверджує BR, на судні були замінені акумулятори. Ймовірно, саме ці акумулятори стали причиною загибелі підводного човна.

Незадовго до того, як 15 листопада перервався зв'язок з судном, команда підводного човна повідомила про коротке замикання і пожежу. Причиною цього, швидше за все, була морська вода, яка потрапила в акумулятори через шноркель (пристрій на підводному човні для забору повітря).

Команда також повідомила, що акумулятори вийшли з ладу, проте підводний човен спочатку продовжував рух під водою.

Штаб-квартира Ferrostaal знаходиться в Ессені, EnerSys-Hawker - в Хаген. За даними BR, з ними був укладений договір на поставку 964 елементів акумуляторів. Сума угоди склала 5,1 мільйона євро.

"Існує підозра, що акумулятори, які були поставлені на заміну, частково або повністю не відповідають стандартам якості, яким вони мають відповідати. Ми також не знаємо, звідки вони були поставлені, з Німеччини або з іншої країни. Тому ми хочемо знати, які інженери працювали на місці, і хто підписав папір, що ремонт завершено", - заявила Корнелія Шмідт-Лірман, голова комітету у закордонних справах аргентинського парламенту.

У Ferrostaal відкидають звинувачення на свою адресу. Від EnerSys-Hawker поки не надійшло заяв.

Як відомо, зв'язок із субмариною, побудованою на верфях в Німеччині, зник 15 листопада в Атлантичному океані під час її переходу з бази ВМС Ушуая на півдні країни до місця базування в Мар-дель-Плата, в 400 км на південь від Буенос-Айреса. На борту човна перебувало 44 людини, вони вважаються загиблими.

Теми: Німеччина
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