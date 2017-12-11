У Берліні біля різдвяного ярмарку знайшли сумки з патронами

Біля різдвяного ярмарку, а також біля мечеті в західному Берліні знайдено дві сумки з патронами. Зв'язку з тероризмом поліція не виявила.

Про це пише Reuters.

Немає підстав підозрювати, що дві сумки з кулями мають якесь відношення до тероризму, і ця знахідка не пов'язана ні з ярмарком, ні з мечеттю, заявила поліція.

Відповідаючи на питання про можливий зв'язок з тероризмом, представник поліції сказав: "Зовсім немає".

"Боєприпаси часто знаходять в Берліні", - додав він. "Хтось, певно, чистив свій підвал і знайшов щось від свого діда".

Німеччина знаходиться в стані високої готовності до терористичних атак, після того як майже рік тому туніський ісламіст протаранив вантажівкою різдвяний ярмарок в центрі Берліна, убивши 11 осіб, а також водія.

Раніше в цьому місяці експерти знешкодили пристрій, наповнений цвяхами, який було залишено в аптеці біля різдвяного ярмарку в німецькому місті Потсдам під Берліном.