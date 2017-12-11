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Україна першою почала історію з "чорними списками" - посол Польщі

Понеділок, 11 грудня 2017, 03:03

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає, що початок "чорним спискам" поклала Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю Діловій столиці, пише Ліга.net.

"Рік тому мера польського міста Перемишль Роберта Хому не пустили в Україну. Потім така ж історія трапилася з польським професором з Любліна. Потім послідувала реакція з польської сторони, і в Польщу не пустили Святослава Шеремету", - сказав Пекло.

Дипломат вважає, що було б краще налагодити пряму систему комунікацій і обговорювати бажаність перебування в країні того чи іншого громадянина.

"Тому що такі випадки, як з мером Перемишля, польським професором, Шереметою - лише на руку тим маргінальним елементам, хто хоче зіпсувати відносини між Польщею та Україною", - підкреслив посол.

18 листопада в міжнародному пункті пропуску Шегині польські прикордонники не пропустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.

Як відомо, у Польщі офіційно почав діяти "чорний список" українців, створений через протиріччя щодо історичних питань.

Теми: Польща
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