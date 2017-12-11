Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 35 обстрілів, постраждали 5 бійців ЗСУ

Понеділок, 11 грудня 2017, 06:32

За минулу добу, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. 

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого.

Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по позиціях ЗСУ поблизу шахти Бутівка.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.

"У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: