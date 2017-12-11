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Кличко про прибирання Києва від снігу: Це неприйнятно

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:35
Кличко про прибирання Києва від снігу: Це неприйнятно

Мер Києва Віталій Кличко залишився незадоволеним результатами перевірки прибирання Оболонського району від снігопаду.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Зазначається, що пізно ввечері 10 грудня мер перевірив, як комунальники чистять дороги і тротуари міста та без попередження заїхав на деякі ШЕУ.

"В Оболонському ШЕУ побачив таку картину: спецтехніка, яка повинна прибирати дороги, стоїть у дворі. Трактори, які мають прибирати пішохідні переходи, тротуари, також стоять. Кажуть, що немає трактористів. Частина техніки, як мені сказали, зламалася, хоча звітували, що вона готова до зимового сезону", - обурився Кличко. 

 
Кличка обурило, що сніг іде, а техніка стоїть
Фото прес-служби мера

Він додав, що 11 грудня проведе нараду, де буде "розбиратися з цією ситуацією".

"Бо те, що в деяких ШЕУ стоїть без діла техніка, яка повинна прибирати вулиці, – це неприйнятно. Нам треба систематизувати роботу в "Київавтодорі", щоб нарікань не було", – зазначив Кличко. 

За даними КК "Київавтодор", цієї ночі київські вулиці прибирали 313 одиниць спецтехніки. 

 
Фото КК "Київавтодор" 

Водночас станом на 10:30 ранку, місто стоїть у заторах. 

 
скриншот з Google-карти заторів 

Столичні жителі повідомляють, що дороги розчищені, але тротуари у льоду – ходити ними складно.

11 грудня у Києві очікується дощ зі снігом, пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця.

У зв’язку з цим Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує водіям дотримуватись швидкісного режиму, відмовитися від ризикованих маневрувань, обережно проїжджати пішохідні переходи.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, на злегка розслаблених і зігнутих у колінах ногах, не тримати руки в кишенях; бути уважними на тротуарі, оскільки автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.
 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличко
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