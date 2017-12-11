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Підрив польського автобуса на Львівщині розслідують як теракт

Понеділок, 11 грудня 2017, 12:45

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт" за фактом пошкодження вибуховим пристроєм автобуса польської реєстрації на Львівщині.  

Про це "Українській правді" повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

"За фактом пошкодження автобуса слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258 УКУ – це "терористичний акт"", - сказав він.

За словами Александрова, наразі триває комплекс невідкладних слідчих заходів, призначені експертизи. 

 
фото з facebook Igor Zinkevych

"З приводу походження цього вибуху, ми будемо знати інформацію після отримання результатів експертизи", - додав речник Управління СБУ.

Як відомо, подія сталася пізно ввечері 9 грудня на стоянці готелю "Панська Гора" у селі Сокільники. Невідомі особи пошкодили вибуховим пристроєм автобус МАN, польської реєстрації.

За даними джерела "Укрінформу" у Нацполіції, по автобусу вистрілили з ручного протитанкового гранатомету.

"Невідомий чоловік, вийшовши із позашляховика марки Toyota, здійснив постріл у багажний відсік автобуса з РПГ-26. Після чого повернувся в автомобіль і поїхав з місця пригоди у невідомому напрямку", - розповів співрозмовник видання.

 
Фото "Укрінформа"

За його даними, автобус прибув із туристичною метою, для відвідання міста Львова. Серед пасажирів автобуса – 20 громадян Республіки Польща, вони мали перебувати в Україні 8-11 грудня 2017 року. 

У Міністерстві закордонних справ вважають вибух провокацією до приїзду в Україну польського президента Анджея Дуди.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПольщаЛьвівщинаУкраїнавибухтеракт
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