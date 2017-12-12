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"Північний потік-2" отримав перший частковий дозвіл у Німеччині

Вівторок, 12 грудня 2017, 10:03

Влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія схвалила будівництво газопроводу Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Гірниче управління німецького міста Штральзунд дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2". Йдеться про дозвіл на будівництво на частині континентального шельфу Німеччини, уточнює агентство.

Міністерство енергетики землі Мекленбург-Передня Померанія підтвердило цю інформацію, заявивши, що дозвіл ухвалено 2 листопада.

Представник компанії Nord Stream 2, що реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", назвав його першим кроком на шляху до отримання загального дозволу Німеччини.

Консорціум Nord Stream, розміщена у Швейцарії "дочка" російської державної компанії "Газпром", має намір побудувати газопровід протяжністю 1200 км по дну Балтійського моря до Німеччини.

Його запланований маршрут пройде через економічні зони Фінляндії та Швеції, а також через 139 км територіальних вод Данії, зосереджуючи майже весь експорт російського газу до Європи на одному маршруті.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує  "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

У червні Європейська комісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.

Теми: НімеччинагазЄвропаРосія
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