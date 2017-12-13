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У Києві презентували логотип та кубок фіналу Ліги чемпіонів

Середа, 13 грудня 2017, 08:56

У Києві на НСК "Олімпійський" пройшла презентація логотипів фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та кубків, за які найкращі команди Європи змагатимуться в травні в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Кубок та логотип фіналу найсильнішого клубного турніру презентували президент ФФУ Андрій Павелко, міський голова Києва Віталій Кличко, а також амбасадори обох вирішальних єврокубкових матчів – головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко та футболістка жіночої національної збірної команди Ія Андрущак.

 

"Все готове до фіналів. Упевнений, усі докладуть зусилля, щоб зробити дні вирішальних матчів найпрестижніших європейських клубних змагань бездоганними", – заявив на презентації президент ФФУ.

"Ці кубки повинні надихнути молодих футболістів, адже навесні ці трофеї вирушать у тур нашою країною! Разом ми зробимо так, щоб фінали Ліги чемпіонів в Україні стали найкращими в історії!", – додав Павелко.

 
 

Підтвердив готовність столиці до фіналу Ліги чемпіонів у травні 2018 року і мер Києва.

"Моя місія – залучати до Києва якомога більше подій загальноєвропейського масштабу. В нас є досвід проведення Євробачення, який ми, безсумнівно, використаємо для підготовки до фіналів Ліги чемпіонів", – сказав Кличко.

"20 тисяч гостей відвідало "Євробачення" в українській столиці, а наступного травня ми очікуємо вп’ятеро більше відвідувачів з усього світу. У нас велике завдання - ми повинні на високому рівні провести ці матчі", – заявив він.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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