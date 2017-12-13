"Київпастранс" платить чверть мільйона за патент на "коло" раднику Кличка

Учасник низки корупційних скандалів, екс-очільник "Південно-Західної залізниці", а нині радник мера Києва Олексій Кривопішин отримує 251 тисячу гривень на рік від КП "Київпастранс" за патент кільцевої електрички.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Кривопішин заробляє на тому, що запатентував рух електрички по колу, як корисну модель.

Згідно із законодавством, такий вид патенту не перевіряють на оригінальність, а просто реєструють документи на нього.

У 2017 році КП "Київпастранс" та радник мера уклали договір на виключне використання патенту, за яким Кривопішин отримує 251 тисячу гривень на рік. Сам патент дійсний до 2022 року.

За словами головного спеціаліста транспортного департаменту КМДА Віктора Петрука, патент є недійсним, тому що аналогів електрички по всьому світу є чимало.

Однак "Київпастранс" навіть не спробував оскаржити цей патент в "Укрпатенті", або суді.

Наголошується, що окрім того, що електричка не є новацією, вона приносить місту збитків на понад 7 мільйонів гривень щомісяця, оскільки її станції віддалені від центру та великих житлових масивів.

Аби збільшити пасажиропотік електрички, КМДА планує запустити транспортний проект "Трамтрейн" – трамвай, який би сполучався з електричкою та заїжджав до великих житлових масивів.

Патент на цю ідею вже зареєстрований у червні 2017 року тим же Олексієм Кривопішиним.

Як відомо, у 2015 році тодішній керівник "Південно-західної залізниці" Олексій Кривопішин збудував приватний комплекс відпочинку "Olimpic village" на землі, яка призначалася для відпочинку залізничників.

Будівництво проводили співробітники залізниці з використанням залізничних коштів.

Крім того, за часів керівництва Кривопішиним, Південно-Західна залізниця за власні 2 мільйони збудувала тенісні корти для дочки екс-міністра інфраструктури Володимира Козака поряд з так званим "мостом Кирпи" у Києві.