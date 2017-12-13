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ГПУ прокоментувала чутки про звільнення Луценка

Середа, 13 грудня 2017, 13:34
ГПУ прокоментувала чутки про звільнення Луценка

У Генеральній прокуратурі кажуть, що чутки про звільнення її очільника Юрія Луценко, які поширюються в ЗМІ, не відповідають дійсності.

Про це повідомив у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Останнім часом в деяких засобах масової інформації почали поширюватися чутки про можливі зміни найближчим часом в керівництві Генеральної прокуратури. Повідомляємо, що це - не відповідає дійсності", - написав він.

За словами речника, всі представники відомства "продовжують працювати у звичайному режимі".

Раніше деякі інтернет-ресурси поширили інформацію із посиланням "на джерела", що між президентом Петром Порошенком і Луценком відбулася телефонна розмова, під час якої генпрокурор повідомив про рішення піти з посади, однак на прохання президента глава ГПУ до кінця поточного року залишиться на своєму посту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкозвільненняГенпрокуратура
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