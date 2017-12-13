У четвер і п'ятницю збережеться тепла погода з дощами

Найближчої доби в Україні збережеться тепла погода, хоча в північно-західній половині країни денна температура трохи знизиться.

Про це, з посиланням на Укргірометцентр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



За даними синоптиків, погоду більшості областей у четвер визначатимуть атмосферні фронти з центральної Європи.

Вночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень на Лівобережжі та крайньому заході пройде невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території – без опадів. У південно-східній половині та Карпатах вночі, вранці місцями туман.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах удень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; в південних, східних і Дніпропетровській областях вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 13°. У Карпатах невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.



У Києві – вночі невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 14 грудня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9,8 градусів тепла у 1950 році, а найнижча вночі – на позначці 23,4 градусів морозу в 1921 році.



У п'ятницю, 15 грудня, у всій Україні, окрім півдня, очікується невеликий дощ, на заході подекуди з мокрим снігом, у Карпатах і Закарпатті помірні опади. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.



Температура в південних, східних і Дніпропетровській областях вночі 2-8° тепла, вдень 4-11°, в Криму – до 14°; на решті території вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла.



У Києві очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.