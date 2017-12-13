Автомайданівці отримали повістки з Нацполіції

Двоє учасників Автомайдану отримали повістки із запрошенням з'явитися до Головного слідчого управління Національної поліції для участі у слідчих діях.

Про це повідомляється на сторінці Автомайдану у Facebook.

Нацполіція викликає Сергія Хаджинова і Олега Пушака. Їх закликають з'явитися 15 грудня "для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні". Однак у документі не вказано, в якості кого запрошують учасників Автомайдану.

У реєстрі судових рішень є єдина ухвала за вказаним провадженням. У ній ідеться, що слідчими поліції "проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060003372 від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.346 КК України".

В ч. 2 ст.346 КК України йдеться про "умисне заподіяння державним чи громадським діячам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю".

Ця стаття передбачає покарання у формі позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

В Автомайдані вважають, що ці повістки пов’язані із їхньою акцією "Ковдра для Генпрокурора" біля будинку Юрія Луценка з вимогою його відставки.

"Здається, генпрокурору дана акція не дуже сподобалася і тепер він намагається будь-якими методами нам помститися. Тобто методи боротьби сьогоднішньої влади з "козлами", які заважають їй жити по-новому, нічим не відрізняються від методів її папєрєдніків зі злочинної влади, просто один в один", - стверджують в Автомайдані.

Водночас у коментарі УП директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко заявив, що з відкритих відомостей у судовому реєстрі не бачить зв’язку між акцією Автомайдану і повістками його учасникам.

"Мені невідомо, що це за провадження, викликають конкретних фізичних осіб. Ми не можемо розголошувати їх через заборону закону. З відомостей з судового реєстру, я не бачу ніякого зв`язку із Автомайданом взагалі. Сам факт такого виклику громадянина тиском не вважаю. Кожен законослухняний громадянин має виконувати процесуальні вимоги слідства", - зазначив Шевченко.

Як відомо, 9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості".