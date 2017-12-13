На Запоріжжі правоохоронці затримали 9 фейкових поліцейських

У Запорізькій області співробітники кримінальної поліції затримали дев’ятьох фейкових "поліцейських".

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції.

Зазначається, що зловмисників затримали під час чергового злочину – нападу на приватний будинок.

"Попередньо встановлено, що всі вони – мешканці окупованої частини Донеччини та підозрюються в ряді зухвалих розбоїв із застосуванням зброї, що хвилею прокотилися по території держави", – зазначив керівник Нацполіції Сергій Князєв.

Він додав, що зловмисники скоювали розбійні напади на громадян, загалом, підприємців, перевдягаючись у поліцейську форму.

Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін розповів, що затримані використовували формений одяг співробітників поліції та автоматичну зброю.