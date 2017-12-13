Суд продовжить засідання у справі про держзраду Януковича 14 грудня

Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 14 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на засіданні 13 грудня суд після обідньої перерви продовжив вивчати й долучати до справи різні матеріали, надані адвокатами обвинувачуваного, щоб потім надати їм оцінку в нарадчій кімнаті при ухваленні остаточного рішення у справі.

"Серед матеріалів - відеозаписи інтерв'ю осіб, які стверджують, що є так званими грузинськими снайперами, яких було нібито привезено на майдан Незалежності з ініціативи екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Також було продемонстровано виступ народного депутата Вадима Рабиновича на одному з телеканалів, де він заявляв про цей факт", - йдеться у повідомленні.

Адвокати Януковича Віталій Сердюк та Андріана Фозекош надали суду його інтерв'ю, за лютий 2014 року та інших громадських і політичних діячів, які, на думку захисту, дають правдиву картину того, що відбувалося в той час у Києві та в Україні.

Однак представники обвинувачення заявили, що не вважають ці докази допустимими в цьому кримінальну провадженні.

Зазначається, що суд вивчив листи Януковича від 22 лютого 2014 року тодішнім міністру закордонних справ Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, керівнику департаменту континентальної Європи МЗС Франції Еріку Фурньє і міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, які разом із лідерами опозиції та Януковичем 21 лютого 2014 року підписали угоду про врегулювання кризи в Україні.

Адвокат Януковича нагадав, що екс-президент вимагав від них виконати взяті на себе зобов'язання і примусити тодішню українську опозицію до неухильного дотримання умов угоди, аж до розгляду питання "використання військової або поліцейської миротворчої місії".

Водночас прокурор Головної військової прокуратури України Максим Крим зазначив, що захист не надав доказів, які підтверджували б факт направлення цих листів і отримання їх особами, яким їх було адресовано.

Він наголосив, що в цих листах Янукович просить західних політиків вплинути на українську опозицію, використовуючи свій вплив, а в листі до президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, який є одним із доказів обвинувачення, "прямо закликає використати Збройні сили РФ для наведення, на його думку, порядку".

У свою чергу сторона захисту надала суду лист від Генеральної прокуратури РФ, у якому зазначається, що російська сторона не отримувала жодних звернень від Януковича із закликом ввести війська в Україну.

Раніше Оболонський райсуд Києва відмовив у відведенні колегії суддів адвокатам екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.