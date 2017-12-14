ОБСЄ за добу зафіксувала більше тисячі вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ за період з 19:30 11 грудня по 19:30 12 грудня зафіксувала близько 1165 вибухів на Донбасі.

Про це йдеться у звіті організації від 13 грудня.

"У Донецькій області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більшу кількість вибухів (орієнтовно 1120 проти приблизно 1000)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши майже таку ж кількість вибухів (приблизно 45 супроти орієнтовно 50), що й за попередній звітний період", - йдеться у звіті.

"Місія зафіксувала бойові броньовані машини та інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 3 БМП-2 поблизу Попасної та розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) за житловим будинком у с. Павлопіль. У непідконтрольному урядові районі команда СММ зафіксувала 5 БМП-1 поряд із житловими будинками у с. Нова Мар’ївка", - наголосили в Спостережній місії.

"Уночі 13 грудня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували обстріли околиць Попасної Луганської області, які тривали протягом 6 годин", - йдеться в оперативному звіті організації.