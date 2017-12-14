Ізраїль перехопив дві ракети з сектору Газа

Військові Ізраїлю перехопили дві ракети, випущені по території країни з сектору Газа.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

The IAF successfully intercepted two rockets launched from the Gaza Strip towards Israel — IDF (@IDFSpokesperson) December 13, 2017

Через деякий час військові Ізраїлю заявили, що третя ракета, запущена з сектору Газа, розірвалася у незаселеній місцевості.

A short while ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory and fell in an open area in the Eshkol Regional Council, southern Israel — IDF (@IDFSpokesperson) December 13, 2017

Як відомо, раніше армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл звідти.

Як повідомлялося, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.