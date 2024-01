Ізраїль перехопив дві ракети з сектору Газа

Військові Ізраїлю перехопили дві ракети, випущені по території країни з сектору Газа.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

The IAF successfully intercepted two rockets launched from the Gaza Strip towards Israel

Через деякий час військові Ізраїлю заявили, що третя ракета, запущена з сектору Газа, розірвалася у незаселеній місцевості.

A short while ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory and fell in an open area in the Eshkol Regional Council, southern Israel