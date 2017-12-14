Віта Семеренко виграла бронзу в спринті на етапі Кубка світу в Ансі

Українка Віта Семеренко виграла бронзову медаль в спринті на етапі Кубка світу з біатлону.

Турнір проходить у французькому Ансі.

До останнього Семеренко йшла з другим часом, але на фініші додала Лаура Дальмайєр і обійшла українку, потіснивши її на третю позицію. Німкеня виграла в Семеренко вісім секунд.

Виграла гонку Анастасія Кузьміна зі Словаччини.

Варто зазначити, що уся трійка призерів стрільбу пройшла без промахів. Валя Семеренко фінішувала на сьомій позиції також "чисто" відстрілявшись на вогневих рубежах.

Юля Джима прийшла до фінішу лише 27-ю з двома промахами, а Олена Підгрушна - 49-та.