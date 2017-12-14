Сотню впливових українців очолив Порошенко, а закрив співак Монатік

Український журнал "Фокус" опублікував рейтинг найвпливовіших українців, до якого увійшли політики, міністри, журналісти, спортсмени, артисти та багато інших.

Так, у першу 20-ку увійшли (у порядку спадання): президент Петро Порошенко, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, чинний прем'єр Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр МВС Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко, глава АП Ігор Райнін, мер Києва Віталій Кличко, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, бізнесмени Ігор Коломойський і Ринат Ахметов.

А також голова Верховної Ради Андрій Парубій, бізнесмен Віктор Пінчук, глава СБУ Василь Грицак, міністр економрозвитку Степан Кубів, начальник Генштабу Віктор Муженко, бізнесмен Дмитро Фірташ, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак і міністр юстиції Павло Петренко.

При цьому мер Львова Андрій Садовий зайняв 22 місце, мер Харкова Геннадій Кернес - 23, а музикант Святослав Вакарчук - 25.

Також у сотню впливових українців увійшли: перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, який зайняв 35 позицію, нардеп і бізнесмен Олександр Грановський - 37, нардеп Сергій Льовочкін - 38, керівник САП Назар Холодницький - 40, директор НАБУ Артем Ситник - 44 і колишній глава АП Борис Ложкін - 46.

Крім того, впливовими українцями видання визнало нардепа і уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва - 47 місце, другого президента Леоніда Кучму - 49, спецпредставника в гуманітарній підгрупі ТКГ по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі Віктора Медведчука - 54 і командувача високомобільних десантних військ ЗСУ Михайла Забродського - 64.

У список впливових журналістів увійшли і журналісти, серед яких: гендиректор медіахолдингу "1+1" Олександр Ткаченко - 65, керівник компанії Inter Media Group Ганна Безлюдна - 66, директор "Медіа Групи Україна" і каналу "Україна" Євген Лященко - 67, співзасновниця, власниця і колишній головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула - 69 та інші.

Артист і автор "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський, зайняв 70 місце в рейтингу.

Також до списку увійшли співачки Наталя Жижченко (ONUKA) - 82 місце і Джамала - 84, засновниця фонду допомоги онкохворим дітям "Таблєточки" Ольга Кудиненко - 86, артист балету Сергій Полунін - 89 та інші.

Заключне місце в списку впливових українців посів співак Дмитро Монатік.

У виданні зазначають, що 79% серед впливових українців - чоловіки, 9 осіб - у віці до 30 років.

Як відомо, президент Петро Порошенко не вперше очолює рейтинг ТОП-100 журналу "Фокус".