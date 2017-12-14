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Сюмар роз'яснила логіку законопроекту про акредитацію ЗМІ в Раді

Четвер, 14 грудня 2017, 16:35

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформполітики Вікторія Сюмар наголошує, що законопроект, який пропонує зобов'язати парламентських журналістів акредитовуватися на кожну сесію окремо, не обмежує права журналістів.

Про це вона пише у четвер у Facebook, описуючи логіку документу.

За словами Сюмар, зараз у Раді понад 4 тисячі акредитованих журналістів.

"Чи всі вони висвітлюють роботу парламенту? Звісно, ні. Просто мають "корочки". І жодних ЗМІ по факту не представляють. За інформацією спецслужб, частина займається відвертими провокаціями", – пише нардеп.

Сюмар згадує, що сама працювала парламентським кореспондентом з 1998 року.

"Акредитація була на кожну сесію. Війни не було. Реальним журналістам подати заявку - не проблема, бо для них це сфера професійної діяльності", – зазначає нардеп.

За її словами, вказаний законопроект змінює філософію висвітлення органів держвлади:

"Від зобов’язання ЗМІ їх висвітлювати, як це є зараз, до зобов’язання надавати журналістам інформацію. Да, надавати українською. Чи ви вважаєте, що в Україні має бути іншою? Давайте бачити глибше, а не свою особисту маленьку незручність надіслати листа в прес-службу про акредитацію реальних журналістів", – закликала Сюмар.

Також нардеп додає, що законопроект було погоджено і проговорено з низкою громадських організацій.

"Відмовити в отриманні акредитації прес-служба права не має", – зазначає Сюмар.

Як повідомлялось, глава комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар 13 грудня зареєструвала у Верховній Раді законопроект №7395, що пропонує зобов'язати парламентських журналістів акредитовуватися на кожну сесію окремо.

Теми: ЗМІВерховна Рада
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