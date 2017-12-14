США підготували законопроект про допомогу Україні у сфері кібербезпеки

Комітет у закордонних справах Палати представників США розглянув та рекомендував до схвалення проект "Закону 2017 року про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки".

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Законопроект визначає, що політикою США є надання допомоги урядові України в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки.

Зокрема у напрямах встановлення найбільш сучасних безпекових оновлень на комп’ютерах органів державної влади, у тому числі систем програмного захисту, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури України.

Крім того, США можуть допомогти зменшити залежність України від російських технологій та "сприяти розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії кіберзагрозам, а також розбудові нашою країною власних спроможностей у сфері кібербезпеки".

"Реалізація даної законодавчої ініціативи стане важливим внеском у боротьбу України з гібридною війною РФ, що триває і складовою якої є здійснення кібератак проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також у документі підтверджується відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО.