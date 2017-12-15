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Українці готові літати до ЄС лоукостами, але не дорожче 1000 грн – опитування

П'ятниця, 15 грудня 2017, 09:11

Гранична вартість перельоту, за якої послуги лоукости до країн ЄС будуть цікаві масовому споживачеві, становить 1000 грн в розрахунку на переліт в одну сторону.

Про це йдеться у дослідженні ГО "Європа без бар’єрів" та "Демініціатив", яке цитується в статті "Міфи та реалії відкритого неба" на "Європейській правді".

Автори посилаються на опитування, проведене в рамках цього дослідження.

Відповідаючи на запитання "Яку ціну ви могли б дозволити собі за квиток на літак до країн ЄС", 28.7% опитаних заявили, що літатимуть, якщо квиток буде не дорожчий за 500 грн в один бік, тобто до 1000 грн за маршрут в обидва боки.

Ще 14,9% заявили про готовність користуватися послучами лоукостів, якщо вартість квитка не перевищуватиме 1000 грн (2000 грн в обидва боки).

Лише незначна частина опитаних визнає готовність користуватися дорожчими авіапослугами. 5.4% будуть літати за ціною до 1-2 тисячі гривень (2000-4000 в обидва боки), 1,6% готові платити до 5000 грн (10000 в обидва боки), 0,8% мають намір платити ще більше.

Майже половина опитаних не змогли визначитися із відповіддю. Це приблизно відповідає кількості тих, хто не має наміру користуватися авіатранспортом навіть у разі масового виходу лоукостів на український ринок (таких – 45,4%)

Опитування проводилося з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як відомо, лоукостер Wizz Air планує збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень з червня 2018 року.

Детальніше - в публікації "Міфи та реалії відкритого неба: що змінить для України спільний авіапростір з ЄС"

Теми: соціологіяавіатранспортціни
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