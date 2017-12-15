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Міноборони пропонує створити військову поліцію

П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:20

У Міністерстві оборони розробили законопроект про військову поліцію.

Про це повідомив на брифінгу полковник Юрій Хорошунов – заступник начальника управління організації охорони, патрульно-постової служби та розшуку Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

"У Міністерстві оборони розроблено проект закону про військову поліцію, який зараз перебуває на розгляді в Адміністрації президента. Ми сподіваємося, що найближчим часом його буде подано на розгляд Верховної Ради", – сказав він.

Хорошунов уточнив, що військова поліція матиме ширші права за військову службу правопорядку, яка діє у складі Збройних сил України.

Так, військова поліція матиме право проводити досудове розслідування.

Також на військову покладуть функції дорожньої комендантської служби.

У законі прописано завдання "режимної служби", яку нестимуть працівники військової поліції на військових базах, арсеналах і складах зброї та боєприпасів.

Крім того, буде регламентовано питання про проведення службових розслідувань, пояснив Хорошунов.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяарміяМіноборонизаконодавствоАдміністрація президента
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