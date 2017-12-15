На вихідних в Україні потеплішає до +13

В Україні 16 грудня погоду формуватиме тепла і волога повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу в західних областях країни очікується дощ і мокрий сніг, в Карпатах і на Закарпатті - вночі сильні опади (на високогір'ї дуже сильний сніг); вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура протягом доби 0-5 тепла.

На решті території країни часом невеликий дощ, лише в більшості південних областей без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 тепла, на узбережжі морів до 8 вище нуля; вдень 4-9, у південній частині та більшості центральних областей 7-12, у Дніпрі до 13 градусів тепла.

У Києві 16 грудня часом очікується невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 2-4 тепла, вдень 6-8.

Погода на 16 грудня

У неділю, 17 грудня, в західних, північних (окрім Сумської) регіонах України і Вінницькій області місцями прогнозується невеликий сніг; температура протягом доби від 2 тепла до 4 морозу.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях - дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень 0-5 тепла.

На решті території прогнозується дощі; температура вночі 2-7 тепла, вдень 6-11. Вітер в південно-східній половині - південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; на решті території - північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві 17 грудня невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0.