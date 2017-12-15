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В Києві під трамвайними коліями провалився грунт

П'ятниця, 15 грудня 2017, 17:54
В Києві під трамвайними коліями провалився грунт

Під трамвайними коліями на Харківському масиві в Києві утворилося провалля внаслідок просідання грунту.

Про це пише координатор громадського руху "Тут починається Київ" Геннадій Сінцов у Facebook.

"Майже на перехресті вулиць Тростянецька та Харківське шосе відбулося просідання грунту та виникло провалля", – написав він у п'ятницю, розмістивши відповідні фото.

 
 
 

Сінцов зазначає, що поряд нещодавно відбувалися ремонти переїздів через трамвайні колії.

Українська правда

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