Відкрито провадження через пожежу у містечку для переселенців, де загинула дитина

Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу в модульному містечку для переселенців у місті Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ), де загинув 2-річний хлопчик.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на обласне управління поліції.

"Провадження відкрили за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей", - зазначила речниця поліції Ганна Старчевська.

Крім того, у Кам’янському волонтери оголосили збір речей та коштів для постраждалої від пожежі багатодітної родини переселенців. Зазначається, що родина втратила все своє майно і найбільше потребує дитячих речей.

Як відомо, 14 грудня у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.