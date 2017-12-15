Адміністрація Трампа посилила правила щодо безвізового режиму США

Адміністрація Дональда Трампа висунула нові вимоги для 38 країн, які беруть участь у програмі безвізового режиму США.

Про це повідомляє Reuters.

Відтепер ці країни повинні використовувати дані про контртерористичні операції США для перевірки своїх громадян, які перетинають кордони з третіх країн. Зазначається, що багато країн вже це роблять. Тепер це повинні робити всі країни, які мають безвізові домовленості із Сполученими Штатами.

Крім того, Вашингтон зобов’язав проводити інформаційні кампанії про наслідки перевищення терміну перебування в США щодо тих країн, чиї громадяни найчастіше цим зловживають.

Серед таких країн – Греція, Угорщина, Португалія та Сан-Марино.

Зокрема, громадяни цих країн, які перевищили можливий термін перебування в США, у майбутньому можуть бути позбавлені права на безвізові подорожі до Сполучених Штатів.

Також США почне оцінювати країни, які мають безвіз з Вашингтоном щодо їхніх гарантій проти "інсайдерських загроз" у своїх аеропортах, особливо в тих, які мають прямі рейси до Сполучених Штатів.

Мета перевірок - переконатися, що працівники аеропортів та авіації в цих країнах не корумповані та не намагаються створювати загрозу для літаків, особливо тих, які пов'язані із США.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп закликав Конгрес США покінчити із Диверсифікаційною візовою лотереєю відомою, як "зелена картка".

На його думку, завдяки ній Сполучені Штати отримують "найгірших, хто є у цих країнах".