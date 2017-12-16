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Доба в АТО: 8 обстрілів, постраждалих немає

Субота, 16 грудня 2017, 05:45

За минулу добу, 15 грудня, бойовики 8 разів порушили перемир'я  жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація за минулу добу у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів. Попри відчутне зниження збройних провокацій, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Бойовики на деяких ділянках лінії зіткнення продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонені міномети", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку зафіксовано два факти порушення перемир’я. Увечері ворог більш ніж дві години зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Троїцького, випустивши загалом близько чотирьох десятків мін.

Також з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював оборонців Жовтого.

На Донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного.

З гранатометів різних видів загарбники обстріляли оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки.

У вечірній час бойовики тричі обстріляли захисників Мар'їнки з міномету калібру 82-мм.
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Теми: АТОДонбас
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