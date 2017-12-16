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СБУ: Начальник підрозділу ДМС може бути причетний до переправлення нелегалів у ЄС

Субота, 16 грудня 2017, 19:40
СБУ: Начальник підрозділу ДМС може бути причетний до переправлення нелегалів у ЄС
Фото: Armedia

На Волині група мешканців організувала механізм з нелегального переправлення нелегалів до країн Євросоюзу. 

Про це 16 грудня повідомили у Службі безпеки України. 

За даними СБУ, ділки виготовляли фальшиві документи та печатки, необхідні для виїзду громадян до країн ЄС.

"Перевіряється інформація щодо причетності до злочинної схеми начальника районного підрозділу міграційної служби та голови сільської ради одного з районів області", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи виявлено документацію, яка доводить проведення незаконних дій.

"У зловмисників вилучено фіктивні печатки і незаповнені бланки державних та банківських установ, приватних підприємств, паспорти громадян України із залишками відбитків фіктивних штампів про реєстрацію", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", двох учасників групи затримано, їм оголошено про підозру. 

Українська правда 

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Теми: СБУкордонЄС
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