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ГПУ: "Беркутівець" Садовник отримав громадянство Росії

Неділя, 17 грудня 2017, 01:51

Генеральна прокуратура України отримала від Росії офіційну відмову у видачі причетного до злочинів на Євромайдані екс-заступника командира роти "Беркута" Дмитра Садовника, тому що він отримав громадянство Росії.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк в коментарі Крим.Реалії.

"Російська Федерація надала відповідь, що він є громадянином (Росії), йому надано громадянство і відмовлено в його видачі. Громадянство надано в грудні 2014 року", - заявив Горбатюк.

Він уточнив, що, за оперативною інформацією, Садовник знаходиться в Криму, але офіційного підтвердження цього немає.

Відповідаючи на питання, чому Інтерпол відмовляє в розшуку колишніх українських чиновників і правоохоронців, він заявив, що Інтерпол вважає події Євромайдану в Україні політичними, "тому по всім підозрюваним, які так чи інакше пов'язані з владою, відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук".

Публічних коментарів Садовника і російської влади з цього приводу немає.

Як відомо, Дмитро Садівник був заарештований навесні 2014 року. Він підозрюється в розстрілі 39 євромайданівців на Інститутській в Києві. Печерський райсуд Києва 19 вересня того ж року звільнив Садовника з-під варти і він втік до Росії.

Судді Світлані Волковій, яка прийняла резонансне рішення, оголосили підозру в прийнятті завідомо неправосудного рішення, а пізніше - звільнили.

Теми: БеркутРосіяЄвромайданГенпрокуратура
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