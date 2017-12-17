Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті підтоплено майже 1000 домогосподарств

Неділя, 17 грудня 2017, 03:28

Через повінь на Закарпатті відбулось підтоплення майже 1000 дворогосподарств і пошкоджено мости, евакуйовано 170 мешканців.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області.

Загалом внаслідок сильних опадів  підтоплено 220 житлових будинків, 982 дворогосподарств та 80 підвальних приміщень у 8 районах краю. Також підтоплені 2405 га сільгоспугідь.

Окрім цього підтоплено 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2 тис. 100 м (висота водяного покрову 10-20 см), частково пошкоджено 2 – мостові переправи місцевого значення.

Жертв та постраждалих немає.

Силами ДСНС у взаємодії зі службами цивільного захисту області організовано тимчасове відселення 170 мешканців у с. Вільхівка Іршавського району із 40 житлових будинків (розселені по родичах).

Рятувальники укріпили дамбу у с. Вільхівка Іршавського району та у с. В.Ком’яти Виноградівського району загальною довжиною понад 600 м і організували відкачку води з домогосподарств – близько 26 тис. куб. м води.

Для проведення аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт залучено 540 осіб та 73 одиниці техніки.

Як відомо, внаслідок паводку на Закарпатті перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин", а також прорвало дамбу на початку села Вонігово.

Теми: Закарпаттястихійне лихоДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Закарпаття
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: