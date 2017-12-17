На Закарпатті підтоплено майже 1000 домогосподарств

Через повінь на Закарпатті відбулось підтоплення майже 1000 дворогосподарств і пошкоджено мости, евакуйовано 170 мешканців.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області.

Загалом внаслідок сильних опадів підтоплено 220 житлових будинків, 982 дворогосподарств та 80 підвальних приміщень у 8 районах краю. Також підтоплені 2405 га сільгоспугідь.

Окрім цього підтоплено 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2 тис. 100 м (висота водяного покрову 10-20 см), частково пошкоджено 2 – мостові переправи місцевого значення.

Жертв та постраждалих немає.

Силами ДСНС у взаємодії зі службами цивільного захисту області організовано тимчасове відселення 170 мешканців у с. Вільхівка Іршавського району із 40 житлових будинків (розселені по родичах).

Рятувальники укріпили дамбу у с. Вільхівка Іршавського району та у с. В.Ком’яти Виноградівського району загальною довжиною понад 600 м і організували відкачку води з домогосподарств – близько 26 тис. куб. м води.

Для проведення аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт залучено 540 осіб та 73 одиниці техніки.

Як відомо, внаслідок паводку на Закарпатті перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин", а також прорвало дамбу на початку села Вонігово.