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Siemens поставить Росії ще три турбіни

Вівторок, 19 грудня 2017, 03:36
Siemens поставить Росії ще три турбіни

Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу з турбінами, що опинилися в Криму. Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.

Про це пише DW.com.

Німецький концерн Siemens 18 грудня підписав контракт на будівництво в Нижньокамську парогазової електростанції потужністю 495 МВт. Вартість угоди - 380 млн євро.

Контракт в Мюнхені підписали президент Siemens в Росії Дітріх Меллер і генеральний директор ПАТ "Нижнекамскнефтехим" (група компаній "Таїф") Азат Бікмурзін в присутності заступника прем'єр-міністра Баварії Ільзе Айгнер, президента Татарстану Рустама Мінніханова і головного керуючого Siemens Джо Кезера.

Згідно з контрактом, Siemens поставить дві газові турбіни SGT5-2000Е і одну парову турбіну ST-600, а також обладнання для розподілу енергії. Субпідрядником виступить турецька будівельна компанія ENKA.

Очікується, що "Нижнекамскнефтехим" також укладе з Siemens сервісну угоду на 13 років.

Електростанція має бути запущена до травня 2021 року. Передбачається, що вона буде працювати на синтетичному газі - побічному продукті нафтохімічного виробництва компанії "Нижнекамскнефтехим".

Siemens є генеральним підрядником, тому "компанія буде зберігати повний контроль над постачанням і установкою обладнання", сказала представник німецького концерну.

Це перший великий контракт Siemens в Росії після того, як турбіни німецького концерну опинилися в анексованому РФ Криму. Зараз у зв'язку з цим йдуть судові розгляди.

Арбітражний суд в Москві відмовив у задоволенні позову Siemens до структури "Технопромекспорт" російської держкорпорації "Ростех" з приводу незаконного переміщення турбін на територію окупованого Криму.

Суд раніше також відмовився накласти арешт на турбіни і зупинити їх монтаж.

У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізосіб додаткові санкції.

У компанії Siemens стверджують, що в контракті на поставку для російської електростанції турбін, переправлених пізніше в окупований Крим, містилися норми, що виключають порушення санкцій Євросоюзу.

Як згодом стало відомо, перед підписанням контракту про продаж турбін президент РФ Володимир Путін особисто гарантував, що вони не будуть переміщені в анексований Крим.

Теми: РосіяНімеччина
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