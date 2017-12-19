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"Права рука" Кличка звільнився і перейшов до Секретаріату Кабміну

Вівторок, 19 грудня 2017, 16:09

Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Геннадія Пліса у порядку переведення до Секретаріату Кабміну.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

Відзначається, звільнення відбулося після відпустки, у якій посадовець перебував із 5 грудня.

Як відомо, Кличко призначив своїм першим заступником Пліса 27 січня 2016 року.

З жовтня 2014 року Пліс очолював Департамент внутрішнього фінансового контролю й аудиту КМДА.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київмісцева влада
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