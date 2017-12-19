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"Гради", міномети, БМП: бойовики стріляли в районі кількох сіл - штаб

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:59

Бойовики надалі застосовують реактивні системи залпового вогню та міномети, заборонені Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у повідомленні штабу прес-центру АТО у Facebook.

Згідно з інформацією, ситуація у районі проведення АТО залишається складною.

"Агресор й надалі застосовує реактивні системи залпового вогню та міномети, заборонені Мінськими домовленостями", - сказано у повідомленні.

"На Луганському напрямку російсько-терористичні війська в обідню пору з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" обстріляли наші оборонні укріплення довкола Зайцевого. Загалом окупанти випустили тут 20 реактивних снарядів", - повідомили в штабі.

Водночас, там заявили, що позиції ЗСУ у цьому районі "ворог обстрілював із мінометів різних видів та озброєння БМП".

"Також, з важких 120-х мінометів та усього спектру піхотного озброєння, загарбники вели вогонь поблизу Троїцького, Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Зі стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я неподалік Луганського", - повідомили в штабі.

"На Донецькому напрямку окупанти, наражаючи на небезпеку цивільне населення, випустили 7 мін 120-го калібру по населеному пункту Водяне. Наслідки обстрілу з’ясовуються. З мінометів різних видів ворог вів вогонь поблизу Павлополя, Лебединського, Пісків і Кам’янки. Крім того, з гранатометів противник турбував оборонців Авдіївки і Новотроїцького", - сказано у повідомленні.

Загалом, від опівночі, бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил АТО, - заявили в прес-центрі.

Українська правда
Теми: ДонбасАТО
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