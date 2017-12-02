США і РФ вели переговори про скасування санкцій після перемоги Трампа - Reuters

США і РФ вели переговори про скасування санкцій проти Москви після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неопубліковані документи.

Планувалось, що у випадку перемоги Трампа тодішній радник адміністрації з нацбезпеки Майкл Флінн мав підтримати проект будівництва АЕС на Близькому Сході.

Reuters з посиланням на електронне листування, яке опинилося в розпорядженні агентства, пише, що у рамках співпраці двох країн на Близькому Сході передбачалася участь в проекті російської компанії ВАТ ОМЗ ( "Об'єднані машинобудівні заводи"), яка перебуває під санкціями. Вона повинна була постачати ядерне обладнання, на виробництві якого спеціалізується.

З листа Алекса Копсона, котрий керує агентством ACU Strategic Partners (спеціалізується на консультаціях у сфері атомної енергетики), який він написав своїм бізнес-партнерам 16 листопада 2016 року, Reuters дізналося, що США планували допомогти українській компанії "Турбоатом" отримати контракт на 45 млн доларів на виробництво турбін для реакторів в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу.

Планувалось, що в обмін на це Україна мала пом'якшити свою позицію щодо зняття антиросійських санкцій. Копсон від коментарів агентству відмовився.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв про плани полегшити санкції для РФ в обмін на співпрацю у боротьбі з тероризмом. Але після перемоги на виборах він підписав закон про введення нових санкцій проти Росії.

Як відомо, Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Раніше повідомлялося, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.