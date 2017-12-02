Поранений український військовий помер у лікарні

Український військовий, який отримав поранення у п’ятницю, помер у лікарні.

Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної", - сказав Мотузяник.

Він також зазначив, що в районі Верхньоторецького поранення отримав ще один український військовий внаслідок підриву на розтяжці.

"Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу, військовослужбовці Зброних сил України, бойові побратими висловлюють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - додав Мотузяник.

Як повідомлялося, 1 грудня бойовики 26 разів порушили перемир'я, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Окрім того, в цей день з 18 години тривали обстріли бойовиків, під які потрапив один житловий будинок у Мар’їнці Донецької області.

Українська правда