Порошенко про резолюцію ООН по Криму: Це потужний сигнал агресору

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення на сесії Генасамблеї ООН резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний справжнім друзям Українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Сьогоднішня резолюція – це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Крим – це Україна!", – підкреслив Порошенко.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.