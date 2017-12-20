Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко про резолюцію ООН по Криму: Це потужний сигнал агресору

Середа, 20 грудня 2017, 00:55

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення на сесії Генасамблеї ООН резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний справжнім друзям Українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Сьогоднішня резолюція – це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Крим – це Україна!", – підкреслив Порошенко.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.

Теми: КримООНПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: