Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одеській трасі близько 800 фур застрягли через негоду

Середа, 20 грудня 2017, 02:26
На Одеській трасі близько 800 фур застрягли через негоду

На трасі Одеса-Київ близько 800 вантажівок застрягли через ускладнення погодних умов.

Про це Громадському повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На трасі заблоковано рух.

За словами Білошицького, у напрямку Одеси застрягло близько 800 вантажівок. Найбільше скупчення на 117-130-х кілометрах.

"Для того, щоб дати можливість руху, залучено загалом близько 50 екіпажів патрульної поліції: сили управлінь Києва та області, а також Вінницької, Черкаської, Одеської областей. Також групи реагування управління превентивної діяльності. На місці працюють сили ДСНС та всі дорожні служби", - заявив Білошицький.

Є обмеження руху по Київській і Черкаській областях.

"Ми попереджали водіїв, просили, щоб не виїжджали, але цим проханням знехтували, транспорт все одно пішов, ми змушені були його зупиняти. Закликаємо всіх автоперевізників і власників автотранспорту утриматися від руху за цим напрямком і дати нам можливість розчистити магістраль", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

.

Теми: дорогипогодаОдесаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: