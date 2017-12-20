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Російські соціологи пророкують Путіну тотальну перемогу на виборах

Середа, 20 грудня 2017, 13:13

83,8% росіян готові віддати свій голос за Володимира Путіна на найближчих президентських виборах президента Росії.

Про це свідчить опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), проведене 15-17 грудня 2017 року.

70% виборців Російської Федерації впевнено задекларували готовність піти на вибори президента 18 березня 2018 року.

Вибори в Росії
Вибори в Росії
Дані ВЦИОМ

І з них 83,8% проголосували б за чинного президента, якби вибори відбулися найближчої неділі.

Рейтинги інших кандидатів, які вже заявили про висування, мізерні: за Володимира Жириновського готові проголосувати 4,1% опитаних, готових прийти на виборчі дільниці, за Геннадія Зюганова – 3,3%, за Григорія Явлінського – 0,8%, за Бориса Титова – 0,7%, за Ксенію Собчак – 0,3%.

Рейтинг Путіна
Рейтинг Путіна

Підтримка Собчак вища в наймолодшій віковій групі виборців (18-24 роки), а також у Москві й Санкт-Петербурзі (1%).

Люди середнього віку (35-44 роки) радше готові віддати свій голос за Жириновського, ніж інші.

Столичні жителі частіше висловлюються на підтримку Явлінського і Титова, жителі великих міст (500-950 тисяч) – на підтримку Зюганова.

Ініціативне всеросійське опитування "ВЦИОМ-Спутник" проведено 15-17 грудня телефоном серед 1800 респондентів від 18 років за стратифікованою двоосновною випадковою вибіркою. Похибка вибірки не перевищує 2,5%. Зсув у даних опитувань можуть вносити також формулювання питань і обставини опитування, зазначають соціологи.

Теми: РосіяПутінвиборисоціологія
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