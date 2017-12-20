Єврокомісія вирішила розпочати процедуру санкцій проти Польщі

Європейська комісія у середу вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення норм верховенства права.

Про це повідомило польське агентство PAP із посиланням на власні джерела, інформує Onet.Wiadomosti.

На прес-конференції у Брюсселі віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерман підтвердив цю інформацію.

Брюссель ухвалив рішення, що польський закон про загальні суди підриває незалежність польських суддів, тому вирішив застосувати статтю 7 договору про ЄС, в якій ідеться про серйозні загрози верховенству права. Таким чином Польща може втратити право голосу у ЄС.

Крім того, PAP повідомляє, що ЄС вирішив направити цей закон до Європейського суду.

15 листопада Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.

У польському уряді переконані, що ЄС не накладе санкції на їх країну.

Європейська правда