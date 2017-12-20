Росіянин намагався накласти на себе руки в аеропорту Запоріжжя

В аеропорту Запоріжжя росіянин, якому заборонено в’їзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки.

Про це інформує 20 грудня прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що в ніч на середу в пункт пропуску "Запоріжжя-авіа" рейсом із Туреччини прибув громадянин Російської Федерації.

В ході здійснення прикордонного контролю військовослужбовці Бердянського загону виконали доручення правоохоронних органів України, згідно з яким росіянину було заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

Під час проставлення відмітки про заборону в’їзду чоловік вихопив із ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки.

"Військовослужбовці негайно зреагували й вилучили у громадянина ніж, а також надали йому першу медичну допомогу. В подальшому прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої і провели усі необхідні кваліфіковані заходи. Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає", – зазначають прикордонники.

Наразі затриманого передали представникам правоохоронних органів України.