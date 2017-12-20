США внесли Кадирова та ще 4 росіян до списку Магнітського

США внесли главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та ще чотирьох росіян до санкційного списку згідно закону, відомого як Акт Магнітського за порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

"Офіс з питань контролю за зовнішніми активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголошує нове положення про санкції відповідно до Акту Магнітського", - йдеться у документі.

Кадирова внесли до санкційного списку, бо він відповідальний за позасудові вбивства, тортури або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини, скоєні проти осіб, які прагнуть викрити незаконну діяльність посадових осіб російського уряду.

Окрім Кадирова до списку внесли Аюба Катаєва, Юлію Майорову, Андрія Павлова та Олексія Шешеню.

Зазначається, що санкції проти вищезазначених осіб наберуть чинності 21 грудня.

Як відомо, Конгрес прийняв Акт Магнітського у 2012 році. Він визначає список санкцій проти російських чиновників, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

Цей Акт назвали на честь російського аудитора та юриста Сергія Магнітського. У 2008 році його арештували у Росії, а в наступному році він помер у СІЗО.

За твердженнями правозахисників, його довели до смерті через те, що він розкрив злочинну схему, за допомогою якої співробітники МВС і чиновники відмивали мільярди рублів.