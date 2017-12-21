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Трамп схвалив продаж летальних озброєнь Україні, але без Javelin

Четвер, 21 грудня 2017, 00:42
Трамп схвалив продаж летальних озброєнь Україні, але без Javelin

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні, але поки про Javelin не йдеться.

Про це пише The Washington Post.

Посадові особи в адміністрації підтвердили, що Державний департамент у цьому місяці схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

При цьому про експорт більш важкої зброї, прояку говорив українськиий уряд, такої як протитанкові ракети Javelin, мова не йде.

Конгрес санкціонував такі продажі ще в 2014 році в "Законі про підтримку свободи України", але адміністрація президента Барака Обами остаточне рішення не приймала, що розцінювалося як де-факто рішення не надавати смертоносну зброю українським військовим.

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату Боб Коркер високо оцінив рішення Трампа.

"Я задоволений, що адміністрація схвалила продаж оборонних летальних озброєнь Україні", - сказав Коркер.

"Це рішення було підтримано Конгресом в проекті, який став законом три роки тому і відображає давню прихильність нашої країни Україні перед обличчям триваючої російської агресії".

Експерти і офіційні особи заявили, що рішення Трампа було зваженим - він не схвалив все, чого вимагали українці, але, тим не менш, схвалив перший продаж летального зброї, що є значною зміною підходу його адміністрації і політики США в цілому.

"Ми перетнули Рубікон, це летальна зброя, і я передбачаю, що буде ще", - сказав один з представників конгресу.

Адміністрація Трампа повідомила провідні комітети Конгресу про продаж 13 грудня, але не публікувала ніяких публічних заяв.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяДонбасСШАТрамп
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