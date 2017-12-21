США ввели санкції проти двох російських оборонних підприємств

Міністерство торгівлі США включило до списку санкцій два російських оборонних підприємства: ОКБ "Новатор" і ФНПЦ "Титан-Барикади".

Про це повідомляється в урядовому виданні Federal Register, пише DW.com.

Вашингтон визнав, що діяльність цих компаній суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США. Обидва підприємства виробляють для Міністерства оборони Росії комплекси крилатих ракет наземного базування, дальність яких порушує параметри Договору про ракети середньої і меншої дальності, йдеться в повідомленні

Відносно цих компаній також вводяться додаткові вимоги до ліцензування експорту, реекспорту та перевезень всередині країни. Тобто всі поставки американської продукції цим компаніям необхідно буде погоджувати з владою США.

Дослідне конструкторське бюро "Новатор" (ОКБ "Новатор") входить до складу концерну ППО "Алмаз-Антей". Воно розробляє комплекси ППО і ракети різного призначення (в тому числі для комплексів С-300В та "Бук"), а також крилаті ракети морського і наземного базування (для комплексів "Калібр" і "Іскандер"), пише "Комерсант".

Нові санкції на діяльність компанії ніяк не вплинуть, сказали газеті в ОКБ "Новатор".

Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" поставив на озброєння автономні пускові установки та інші агрегати наземних ракетних комплексів "Іскандер", "Тополя-М" і "Ярс".

Як відомо, в липні 2014 року в Донецькій області впав "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія).

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

У британській розвідці MI6 також заявили, що ракетна установка, з якої збили малайзійський літак рейсу MH17 над Донбасом, має російське походження.

Нагадаємо, у 2014 році Євросоюз заморозив кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.