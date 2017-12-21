Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На трасі Київ – Одеса без заторів, але рух місцями повільний

Четвер, 21 грудня 2017, 07:43

Проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено, а на ділянці автодороги Київ – Одеса між Білою Церквою та Жашковим рух транспорту подекуди повільний.

Про це повідомляє станом на 8 ранку 21 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Київській області затори на ділянці автодороги Київ-Одеса між м. Біла Церква та м. Жашків ліквідовано. Відновлено рух транспорту в обох напрямках. Із заторів вивільнено 894 автомобіля, у тому числі за добу 305", – сказано в повідомленні.

Для недопущення ускладнень здійснюється скоординоване регулювання руху.

"На окремих підйомах та спусках спостерігається сповільнений рух", – інформує ДСНС.

Ведуться роботи щодо очищення та обробки протиожеледними засобами проблемних ділянок автодороги Київ – Одеса.

В місцях організованих стоянок поблизу АЗС та придорожніх закладів харчування залишається незначна кількість автомобілів, водії яких прийняли рішення продовжити рух вранці. Зазначені автомобілі транспортному потоку не заважають.

Всього до робіт залучено 55 одиниць техніки та 127 осіб.

ДСНС розгорнула 4 пункти обігріву людей.

Теми: дорогипогодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
дороги
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: