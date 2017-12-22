У НАБУ розповіли, чому обшукують помічників Мосійчука

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у помічників народного депутата Ігоря Мосійчука.

Про це "Українській правді" повідомили у НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють слідчі дії (обшуки) за адресами мешкання осіб, наближених до народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підставою для обшуків стала інформація, що вказані особи можуть зберігати документи та інші докази ймовірного кримінального правопорушення за фактом вчинення нардепом злочинів, передбачених ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") та ч.3 ст.368-2 ("Незаконне збагачення") Кримінального кодексу України.

"Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ здійснюють з листопада 2016 року", - підсумували у НАБУ.

Як відомо, вранці 22 грудня народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що в його помічників та друзів проводять обшуки.

Пізніше Мосійчук додав, що НАБУ проводить обшуки в його оточення через будинок, який він орендує, і назвав це тиском.