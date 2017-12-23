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Синоптики: У неділю в Україні - мокрий сніг

Субота, 23 грудня 2017, 11:16

24 грудня у більшості регіонів України очікується дощ з мокрим снігом. 

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у західних областях вдень від 4 до 6 тепла, вночі -1...+1, вітер південно-західний 7-12 м/с. 

На сході вдень і вночі очікуються опади, температура вдень від 2 до 4 тепла, вночі до -3 градусів. На півдні - без істотних опадів, вдень +4...+6. У Криму вдень температура сягне 9 градусів тепла, без опадів. 

У Києві до кінця доби 23 грудня, протягом доби 24 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень до 6 градусів тепла, вночі 0...-2, дощ, вночі  з мокрим снігом. 

 
24 грудня у більшості регіонів очікується мокрий сніг і дощ.

24 грудня у високогір’ї Закарпатської області, а 24-25 грудня - у горах Львівської області очікується  значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Українська правда 

  

Теми: погода
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